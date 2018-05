Schon viele Beziehungen scheiterten an einer Germany's next Topmodel-Kandidatur – wird es bei Nachwuchsmodel Julianna (20) und ihrem Liebsten Björn anders? Seit der vergangenen Episode von Heidi Klums (44) Castingshow zählt die 20-Jährige zu den absoluten Favoritinnen der Staffel – denn sie konnte den begehrten Maybelline-Job ergattern und hat damit schon den dritten Werbekunden von sich überzeugt. Hat all der berufliche Erfolg und die lange Zeit der räumlichen Trennung durch die Dreharbeiten jetzt Auswirkungen auf die Liebe?

Dass GNTM Beziehungen zerbrechen lässt, ist mittlerweile schon als regelrechte Gefahr bekannt: "Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es diesen 'Fluch' gibt. All das stellt Paare auf eine Beziehungsprobe", zeigt sich die Laufsteg-Schönheit im Bild-Interview wissend. Die TV-Reise auf dem Weg zum professionellen Mannequin habe die Sängerin und ihren Partner jedoch noch enger zusammengeschweißt. "Wir lieben uns genauso wie davor und hoffen, dass wir noch lange zusammenbleiben", stellt Julianna klar.

Genau das hoffte sicher auch die Gewinnerin der achten Staffel, Lovelyn Enebechi (21): 2013 konnte sie den Titel einstreichen – nur wenige Tage nach der großen Finalshow war jedoch mit ihrem Schatz Schluss. Der Grund: Die gebürtige Hamburgerin wollte sich nach der Show in Ruhe auf das Modeln konzentrieren und habe einfach keine Zeit mehr für eine Beziehung gehabt.

