Ist der Weg in die stylische Fashionwelt zu viel für viele Beziehungen? Während des Castings schwärmte die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin Jennifer (23) noch von ihrem Liebsten, mit dem sie schon zusammen gewesen sei, seit sie noch ein Kind war. Kaum war sie jedoch in der engeren Auswahl von Modelmama Heidi Klum (44), änderte sich für die Kölnerin in der Liebe alles – und sie ist nicht das einzige Model, das jetzt auf einmal wieder solo ist!

"Ich hab keinen Freund mehr und bin jetzt wieder als Single unterwegs", verriet die 22-Jährige in einem Backstage-Clip gegenüber ProSieben. Viereinhalb Jahre habe die eigentlich innige Langzeit-Jugendliebe gehalten – kurz bevor die Lehramt-Studentin in die USA aufbrach, sei allerdings plötzlich Schluss gewesen. Alle Details zur Trennung möchte sie aber nicht preisgeben: "Zu den Gründen möchte ich nichts sagen."

Zum Glück scheinen die anderen Laufsteg-Neulinge das Team-Thomas-Mitglied ablenken können: "Hier die Zeit ist sehr aufregend und man verbringt echt viel mit den Mädels zusammen und erlebt auch sehr, sehr viel und deswegen denkt man gar nicht mehr so darüber nach, was zu Hause los war." Aber Jennifer ist nicht die einzige, die seit der Sendungsteilnahme wieder Junggesellin ist: Auch die Ex-Kandidatinnen Lis (22) und Sarah (19) sollen als Single-Ladys nach Deutschland zurückkehren.

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sarah_sherezade Sarah Amiri, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / liskanzler Lis Kanzler, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de