Um den begehrten Titel des Superstars 2018 an sich zu reißen, müssen die Deutschland sucht den Superstar-Kandidaten jede Woche aufs Neue brillieren. Sowohl die anspruchsvolle Jury um Poptitan Dieter Bohlen (64) als auch die Zuschauer müssen vom Gesamteindruck der Kandidaten überzeugt werden. Der Song will gewissenhaft ausgesucht sein und der Text muss sitzen. Doch auch ein individueller und authentischer Look spielt eine entscheidende Rolle! Im Interview mit Promiflash verrieten die vier Finalisten, wer in der beliebten Castingshow diesbezüglich das ultimative Machtwort spricht.

Am kommenden Samstag treten Janina El Arguioui (30), Michel Truog (26), Michael Rauscher (20) und Marie Wegener (16) im großen DSDS-Finale gegeneinander an. Ob sie sich ihre stylishen Bühnenoutfits wohl selbst zusammenstellen? Gegenüber Promiflash plauderte Nesthäkchen Marie aus: "Natürlich haben wir Stylisten, die ihre Ideen haben, aber wenn uns ein Look nicht gefällt, dann dürfen wir das sagen." Auch der beliebte Schweizer Kandidat Michel bestätigte, dass auf jeden Fall Mitspracherecht bestehe. Dennoch vertrauen Dieters Schützlinge in der Regel auf den Geschmack und das nötige Know-how der Profis.

Auch bei der Liederauswahl stehen fleißige Berater dem übrigen Vierergespann mit Rat und Tat zur Seite. "Es wird gemeinsam mit dem Sender entschieden. Man hat Ideen und dann bekommt man Vorlagen, die man durchspricht. Aber man hat auf alle Fälle Mitspracherecht", verriet der sympathische Fliesenleger Michael. Von RTL werden die Gesangstalente also nicht im Stich gelassen!

Florian Ebener/Getty Images Marie Wegener in der 1. Liveshow von DSDS

Florian Ebener/Getty Images Michael Rauscher, DSDS-Kandidat

Florian Ebener/Getty Images Michel Truog im DSDS-Halbfinale

