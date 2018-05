Am 5. Mai findet die sage und schreibe 15. Deutschland sucht den Superstar-Staffel ihr fulminantes Ende. Nach elf Casting-Shows, vier Recalls und drei Live-Sendungen sind diese vier Kandidaten übrig geblieben: Marie Wegener (16), Janina El Arguioui (30), Michel Truog (26) und Michael Rauscher (20). Jetzt steht fest, welche Songs die Finalisten im großen Finale zum Besten geben. Mit der gemeinsamen Performance zu Beginn werden die vier ohne Zweifel für einen Gänsehaut-Moment sorgen.

Marie, Janina, Michel und Michael werden in den MMC Studios in Köln zusammen "Wake Me Up" des kürzlich verstorbenen DJs Avicii (✝28) singen, wie RTL jetzt bekannt gab. Da dürfte das Gefühlsbarometer schon mal in die Höhe schnellen. Ob die Kandidaten das Emotionslevel für den Rest der Show beibehalten können, zeigt sich aber erst am Samstag. Stimmwunder Marie wird es mit "Break Free" von Ariana Grande (24) versuchen. Die ebenfalls stimmgewaltige Janina möchte ihr Bestes mit "Ja" von Silbermond geben und Fliesenleger Michael will die Zuschauer mit George Ezras "Blame It On Me" überzeugen. Frauenschwarm Michel hat "Am seidenen Faden" von Tim Bendzko (33) ausgewählt, um das Publikum im Saal und vor den Bildschirmen zu rocken.

Es bleibt aber nicht bei diesen zwei Auftritten. Jeder der vier feiert außerdem die Premiere seines ersten eigenen Songs. Die möglichen Hits wurden eigens für Michael und Co. komponiert. Marie singt "Königlich", Janina "Parachute", Michael "So wie wir war'n" und Michel "Und sie rennt". Was meint ihr – welcher Titel verspricht den größten Chart-Erfolg?

Florian Ebener / Getty Images Michel Truog im DSDS-Halbfinale 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marie Wegener im DSDS-Halbfinale

Florian Ebener/Getty Images Michale Rauscher, DSDS-Finalist 2018

