Dua Lipa (22) ist momentan eine der Durchstarterinnen der Musikbranche! Mit Songs wie "Hotter Than Hell" und "New Rules" begeistert die Sängerin mit albanischen Wurzeln Fans weltweit. Auch bei den diesjährigen BRIT Awards war sie die Abräumerin schlechthin und wurde unter anderem als beste britische Solokünstlerin ausgezeichnet. In Sachen Liebe scheint es bei der 22-Jährigen hingegen nicht ganz so gut zu laufen: An ihrem Singledasein will Dua allerdings überhaupt nichts ändern!

Seit der Trennung von LANY-Frontmann Paul Klein im Januar hatte die Londonerin keinen neuen Mann mehr an ihrer Seite. Doch der Britin gefällt ihr Leben so, wie es ist – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: "Es macht einfach Spaß, Single zu sein. Wenn ich Single bin, habe ich viel mehr Zeit, um andere Sachen zu tun. Ich denke, man lernt so viel über sich selbst", erzählte die Chartstürmerin gegenüber ELLE.

Für immer will Dua allerdings nicht solo bleiben: "Ich glaube fest an die Liebe. Dafür mache ich meine Eltern verantwortlich. Sie führen eine wirklich tolle Beziehung und haben meine Erwartungen hochgeschraubt." Allgemein steht sich ihre Familie sehr nah: Dass ihre Schwester Rina, ihr Bruder Gjin und sie ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter Anesa und ihrem Vater Dukagjin haben, beweist die Musikerin immer wieder mit zahlreichen Fotos auf Facebook und Co.

Instagram / pauljasonklein Paul Klein und Dua Lipa

Jeff Spicer/Getty Images Dua Lipa in der O2-Arena in London

Facebook / dualipaofficial Dua Lipa und ihre Eltern

