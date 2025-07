Urlaub mit ihrem Callum: Dua Lipa strahlt in knappem Bikini

Dua Lipa (29) und ihr Verlobter Callum Turner (35) genießen derzeit eine romantische Auszeit in Palermo, Süditalien. Die Sängerin löst momentan bei Fans mit ihrer "Radical Optimism World Tour" Begeisterung aus und gönnt sich eine Pause. Auf Instagram teilt sie private Einblicke in die gemeinsame Reise. Besonders ein Foto, auf dem Dua in einem knappen schwarzen Bikini posiert, sorgt bei ihren Anhängern für Aufmerksamkeit. Auch ein Bild des Paares auf einem Boot, bei dem Callum herzhaft lacht und Dua ihn liebevoll ansieht, lässt die Herzen der Fans höherschlagen.

Die beiden scheinen ihre Zeit in Italien in vollen Zügen zu genießen: Ob bei einem Spaziergang durch die urigen Straßen Palermos, einem gemeinsamen Abendessen oder einem Glas Wein an einem lauen Sommerabend – Dua und Callum wirken verliebt wie am ersten Tag. Ein TikTok-Clip, in dem die Pop-Ikone lachend mit Callum auf einer Straße in Palermo zu sehen ist, ging in kürzester Zeit viral. Zuvor waren sie bereits bei einem romantischen Aufenthalt an der Amalfiküste gesichtet worden, wie sie sich innig sonnten und dabei nicht voneinander lassen konnten.

Dua bestätigte kürzlich ihre Verlobung in einem Interview mit der britischen Zeitschrift Vogue und verriet darin auch ihre Gedanken zur Zukunft. Auf die Möglichkeit einer Familiengründung angesprochen, sagte sie: "Ich liebe Kinder, aber es gibt so viel mehr dazu, als sie nur zu lieben." Seit ihrer Verlobung im letzten Jahr trägt Dua einen beeindruckenden Solitärring, der auf bis zu 28.800 Euro geschätzt wird. Das Paar soll Anfang 2024 zueinandergefunden haben und hielt seine Beziehung zunächst geheim, bevor es sie öffentlich machte. Dua schwärmte darüber, dass die Entscheidung, den Rest ihres Lebens zusammen zu verbringen, sich "wirklich besonders" anfühle.

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa, Juli 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, Juli 2025

Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner posieren auf der Afterparty in London