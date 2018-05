Bei ihr stimmt einfach das Gesamtpaket! Deutschland hat einen neuen Superstar: Am Samstagabend wurde das Show-Küken Marie Wegener (16) mit erst 16 Jahren zur DSDS-Siegerin gekürt. Mit ihrer kräftigen Stimme und den powervollen Bühnen-Performances verzauberte sie das Herz der Jury und der Zuschauer. Doch was genau macht die sympathische Schülerin so einzigartig? Die DSDS-Profis Prince Damien (27) und Pietro Lombardi (25) haben dazu ihre ganz eigene Meinung!

Für den DSDS-Gewinner von 2016 steht fest – Marie vereint ihr Auftreten mit ihrer Stimme perfekt. "Ich finde Maries Aushängeschild ist ihr Alter und ihre Kindlichkeit, also ihre Unverbrauchtheit und ihre Frische! Das Besondere ist einfach, dass sie ein kleines, süßes, blondes, 16-jähriges Mädchen ist, das wie eine 40-Jährige singen kann", offenbart der Tanzlehrer Promiflash. Auch "Senorita"-Interpret Pietro kommt aus dem Schwärmen über die 2018-Siegerin nicht mehr raus – er findet Maries Charakter beeindruckend: "Sie ist 16 Jahre alt und hat eine unfassbar große Stimme. Marie ist ein Typ, denn es reicht nicht, nur gut zu singen, denn du musst auch was Besonderes haben und das hat sie."

Und von ihrer besonderen Art sind nicht nur die Stars überzeugt – sondern auch die DSDS-Zuschauer. Mit grandiosen 64,42 Prozent setzte sich Marie gegen ihre drei Konkurrenzen Janina El Arguioui (30), Michael Rauscher (20) und Michel Truog (26) durch.

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Tivoli Cologne Grand Opening

WENN / Becher Prince Damien bei der Movie Meets Media Party 2017

Michael Gottschalk/Getty Images Michael Rauscher, Janina El Arguioui und Michel Truog im DSDS-Staffelfinale 2018

