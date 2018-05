Klarer geht es wohl kaum! Am gestrigen Abend veränderte sich das Leben von Marie Wegener (16) innerhalb weniger Sekunden: Die Schülerin setzte sich im großen Finale von Deutschland sucht den Superstar gegen ihre drei Konkurrenten durch und gewann den begehrten Titel. Eine Überraschung war der Sieg nicht: Schließlich galt das Schlagersternchen schon lange als Favoritin. Wie deutlich ihre Spitzenposition schlussendlich jedoch war, zeigen nun die offiziellen Voting-Ergebnisse!

Nur kurz nach der gefeierten Entscheidung veröffentlichte RTL jetzt die prozentuale Verteilung der Zuschaueranrufe – und die spricht Bände! So fesselten Maries Auftritte schlappe 64,42 Prozent aller Anrufer vor den Bildschirmen. Ihre Konkurrenten sehen daneben deutlich blasser aus: Für den Schweizer Michel Truog (26) riefen 15,78 Prozent an, wohingegen der singende Fliesenleger Michael Rauscher (20) nur 10,91 Prozent des aktiven Publikums überzeugen konnte. Janina El Arguioui (30) traf es besonders hart: Nur 8,89 Prozent der klingelnden Telefone galten der 30-Jährigen, die sich am Ende auf den vierten Rang trällerte.

Dass Maries Fangemeinde aber schon während der Mottoshows deutliche an der Spitze der Anrufer lag, zeigt sich in den Votingzahlen der vorherigen Wochen: In allen Livesendungen führte sie die Liste mit deutlichem Abstand an. Überraschen euch die Ergebnisse? Stimmt unten ab.

MG RTL D/ Guido Engels Dieter Bohlen und Marie Wegener nach dem DSDS-Finale

Anzeige

MG RTL D/ Guido Engels Marie Wegener, Janina El Arguioui, Michael Rauscher und Michel Truog im DSDS-Finale

Anzeige

MG RTL D/ Guido Engels Janina El Arguioui im Finale von "Deutschland sucht den Superstar"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de