Hat Dieter Bohlen (64) ein neues Styling-Vorbild? Am Samstagabend hatte sich das Juroren-Urgestein für das große Deutschland sucht den Superstar-Finale mächtig rausgeputzt: Der sonst eher schlicht gekleidete Casting-Papa trug einen grell funkelnden, mit Spiegeln besetzten Anzug. Einer freute sich allerdings ganz besonders über dieses ausgefallene Outfit: Alphonso Williams (55)! Kein Wunder: Der Vorjahressieger hat das gute Stück ja auch schon vor ihm getragen!

Als Alphonso den Show-Auftakt im TV verfolgte, geriet er ganz aus dem Häuschen. Der Grund: Der Poptitan hatte sich augenscheinlich von den Klamotten des bisher ältesten DSDS-Gewinners inspirieren lassen. "Na, hat der Dieter meine Jacke geklaut?", musste Alphonso in seiner Instagram-Story schmunzeln. Er selbst begeisterte seine Fans als Kandidat in der Sendung immer wieder mit seinen ausgefallenen Looks. Tragen können den Scherben-Look aber beide ganz hervorragend.

Als neue Gewinnerin tritt Marie Wegener (16) nun in Alphonsos Fußstapfen. Die gerade einmal 16-Jährige konnte mit ihrer Performance zu "Königlich" nicht nur die Jury überzeugen: Fast 65 Prozent der Anrufer stimmten für die Schülerin ab und ließen damit ihren großen Traum wahr werden.

MG RTL D/ Guido Engels Poptitan Dieter Bohlen beim großen DSDS-Finale

Anzeige

Getty Images / Florian Ebener Alphonso Williams, DSDS-Gewinner 2017

Anzeige

MG RTL D / Guido Engels Marie Wegener bei ihrer DSDS-Final-Performance 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de