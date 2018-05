Auf diese Eigenschaft kann man bei ihm nicht zu 100 Prozent zählen. Bachelorette-Sieger David Friedrich (28) soll nach seiner Liebespleite mit Jessica Paszka (28) wieder vergeben sein – zumindest laut jüngsten Gerüchten. Wer die neue Frau an der Seite des Eskimo Callboy-Drummers ist, verriet der 28-Jährige bisher aber nicht. Doch auf eines muss sich seine Freundin einstellen: David könnte ihr nie versprechen, treu zu sein!

Im Interview mit Bunte sprach der Musiker über seine Vorstellungen einer idealen Beziehung. An erster Stelle stehe die Loyalität gegenüber des Partners, das sei indiskutabel und trotzdem überraschte David mit folgender Aussage: "Ich würde es nie versprechen, treu zu bleiben oder treu zu sein, würde ich niemals versprechen. Es kann immer mal was passieren, deshalb sollte man so was schon gar nicht schwören."

Der frühere Dschungelcamp-Teilnehmer setzt vor allem auf Ehrlichkeit. Einen Fehltritt zu verheimlichen, komme für ihn deshalb überhaupt nicht infrage: "Man sollte immer die Eier haben und zu seinen Fehlern stehen, wenn was passiert ist." Was sagt ihr zu Davids Vorstellungen? Stimmt ab!

WENN David Friedrich, Schlagzeuger

Rike Schulz / Splash News David Friedrich, "Die Bachelorette"-Kandidat 2017

WENN David Friedrich, Eskimo Callboy-Drummer

