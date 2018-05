Ende November wurden Sarah (26) und Dominic Harrison (26) zum ersten Mal Eltern. Ihr Töchterchen Mia Rose stellt seitdem das Leben der Influencer auf den Kopf. Mit ihrem zuckersüßen Lächeln bringt der Sonnenschein das Herz der Neu-Mama und seines Daddys immer wieder zum Hüpfen. Diese Freude teilte Sarah jetzt mit einem bewegenden Post – und machte ihrem Mini-Me eine Liebesklärung!

"Du bist einfach das Beste, was mir jemals passieren konnte", begann die Reality-TV-Bekanntheit ihre Zeilen zu einem Instagram-Schnappschuss von sich und Mia aus ihrem Familienurlaub in der Dominikanischen Republik. Ihr Spross bringe sie jeden Tag zum Lachen und erfülle sie mit Stolz. "Mein Leben lang werde ich für dich da sein und dir meine ganze Liebe schenken", versprach Sarah ihrer Prinzessin. Der Netz-Star könne nicht in Worte fassen, wie glücklich Mia ihn mache und wie sehr sie sein Leben bereichere. "Ich liebe dich, kleine Knutschkugel", beendete das TV-Gesicht seinen Liebesbrief an seine Maus.

Seit ihr Töchterchen auf der Welt ist, ist Sarah vor allem eines: eine echte Vollblutmama! Und da hat die 26-Jährige auch kurz vor wichtigen Red-Carpet-Events nur ihre Tochter im Kopf. Bei den diesjährigen ABOUT YOU Awards musste die Fashionista deshalb in Jeans auf den roten Teppich: Sie hatte ihre Abendgarderobe im Mia-Stress zu Hause vergessen – für Sarah aber kein Problem.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Netz-Star Sarah Harrison und ihre Tochter Mia Rose

WENN.com Sarah und Dominic Harrison bei den ABOUT YOU Awards 2018

