Darüber freute er sich riesig: Der Youtube-Star Moritz Garth (22) hatte auf dem diesjährigen Coachella-Festival in Kalifornien selbst einen Fanmoment. Er traf bei dem sommerlichen Musikevent ausgerechnet einen Star aus Riverdale! Eine Serie, die der Musiker liebt und regelrecht suchtet, wie er im Promiflash-Gespräch verriet. Da ließ sich Moritz ein Selfie mit der Hauptdarstellerin Camila Mendes (23) natürlich nicht entgehen!

Das Aufeinandertreffen von Moritz und Cami war wirklich ein großer Zufall: Die beiden standen auf der Suche nach einem Snack am selben Stand an, berichtete er Promiflash in einem Interview bei den ABOUT YOU Awards. "Sie stand vor uns in der Schlange. Als sie sich umgedreht hat, dachte ich 'Hey, die kenne ich doch irgendwo her'", erklärte er aufgeregt. Nach kurzem Überlegen hat der Musiker sich auch getraut, die Serienikone anzusprechen und es nicht bereut: "Sie war mega nett! Wir haben dann auch ein Foto zusammen gemacht und ein bisschen gequatscht." Auch mit anderen Stars konnte Moritz auf Tuchfühlung gehen: "Die sind dort alle so kommunikativ und wollen sich auch gleich mit dir unterhalten."

Moritz war bei diesen Promisichtungen aber nicht alleine: Seine Freundin Lisa-Marie Schiffner (17) hat ihn nach Kalifornien begleitet. Sie waren beide zum ersten Mal auf dem Coachella – und es war sogar ihr allererstes Festival überhaupt! Wie die beiden Promiflash berichteten, ist das Musikevent für sie ein absolutes Highlight gewesen, auch für ihre Beziehung.

Apega/WENN.com Camila Mendes in Los Angeles, 2018

WENN.com Moritz Garth mit seinem ABOUT YOU Award

Instagram / lisamarie_schiffner Moritz Garth und Freundin Lisa-Marie Schiffner beim Coachella 2018

