Neue Rolle: Camila Mendes trainiert fünfmal die Woche

Camila Mendes (30) steckt mitten in einer intensiven Vorbereitungsphase für ihre nächste große Rolle. Die Schauspielerin spielt in dem Film "Masters of the Universe" die Figur Teela und erfüllt sich damit den Traum, Teil eines Superheldenprojekts zu sein. Dafür trainiert Camila inzwischen jeden Montag bis Freitag, um sich körperlich auf ihre Actionrolle vorzubereiten. Vom Gewichtheben über Stunttraining bis hin zu gezielten Phasen des Muskelauf- und Fettabbaus – die 30-Jährige hält ein strenges Programm ein, das für sie ungewohnt ist. "Ich wollte schon immer eine Rolle, für die ich trainieren kann, und sehen, wozu mein Körper in der Lage ist", erzählt sie dem Magazin People.

Für Camila sei das körperliche Training Neuland, denn bisher sei es ihr beim Sport nie um spezielle Ziele gegangen. "Ich habe bisher einfach immer das gemacht, was sich gut anfühlte", erklärt sie. Nun gehöre die intensive Vorbereitung aber zum Alltag. Gleichzeitig pflegt sie ihre Leidenschaft für Mode und arbeitet aktuell mit Adidas zusammen, um die neuen Varianten des Supernova Rise 2 Schuhs zu promoten. Für Camila habe das eine besondere Bedeutung, da die Marke für sie und ihre Familie eine persönliche Verbindung darstelle. "Jeder besitzt etwas von Adidas im Kleiderschrank. Es ist etwas, das so viele Menschen berührt", schwärmt sie über die Kampagne, die perfekt zu ihrer sportlichen Reise passt.

Dass Camila jetzt einen solchen Karrierehöhepunkt erreicht, hat sie aufwendigem Training, harter Arbeit und einem festen Ziel vor Augen zu verdanken. Die Schauspielerin erinnert sich dabei an ein Foto, das ein Fan kürzlich von einem alten Tagebucheintrag geteilt hat, den sie als junge Frau geschrieben hatte: "Ich will Schauspielerin werden, wenn ich groß bin." Heute, viele Jahre später, betrachtet sie dieses Ziel als erfüllt – und verbindet es mit Herausforderungen wie ihrer Rolle als Teela. "Es ist verrückt, schon damals gewusst zu haben, was ich sein wollte, und das jetzt genauso zu erleben", reflektiert sie stolz. Ihre Begeisterung für die Kombination aus Schauspiel und körperlichem Training zeigt, wie sehr ihr dieser Abschnitt im Leben ein besonderes Gefühl der Erfüllung gibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Camila Mendes

Anzeige Anzeige

ActionPress Camila Mendes auf der NY Fashion Week im Februar 2023

Anzeige Anzeige