Moritz Garths Freundin verlor fünf Kilo in Schwangerschaft

Yonca Hagen gewährt Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nachdem sich Moritz Garth (28) von der Influencerin Lisa-Marie Schiffner (22) im Jahr 2019 getrennt hatte, fand er in der Streamerin seine große Liebe. Nun vergrößern sich der Sänger und die YouTuberin sogar: Sie gaben vor Kurzem bekannt, in freudiger Erwartung zu sein! Doch das erste Trimester fiel dem Social-Media-Star alles andere als einfach: Yonca verlor sogar ganze fünf Kilo am Anfang ihrer Schwangerschaft!

Auf Instagram reagiert die Liebste von Moritz Garth auf die Frage eines Users, wie die ersten Wochen mit ihrem Baby im Bauch verlaufen seien. "Echt nicht so prickelnd", schreibt sie zu einem Foto, das sie sitzend vor einer Toilette zeigt. "Ich habe auch fünf Kilo abgenommen […] und extreme Kreislaufprobleme bekommen. Ich hatte auch Schmerzen", gibt die 22-Jährige zu und stellt dann aber klar, dass sie die Pfunde wieder drauf habe. Mittlerweile gehe es ihr auch schon viel besser, obwohl sie nicht immer so viel Schlaf abbekomme, da ihr kleiner Schatz besonders in der Nacht sehr aktiv sei. "Ich spüre ja jetzt die Bewegungen auch schon sehr stark, das ist echt das allerschönste!", schwärmt die werdende Mama.

Für Yonca geht mit ihrem Nachwuchs ein großer Traum in Erfüllung, denn sie wollte schon immer jung Mama werden! "Das war immer mein Wunsch! Wie gesagt, das Ausleben brauche ich nicht […], die Reisen, die ich noch machen will, mache ich mit meinem Kind", erklärt die Gamerin und merkt an: "Mo ist 28 Jahre, ich finde, wir sind top dabei."

Anzeige

Instagram / yoncahagen Moritz Garth und Yonca Hagen

Anzeige

Instagram / yoncahagen Yonca Hagen im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / moritzgarth Moritz Garth im August 2022

Anzeige

Denkt ihr, dass Yonca ab sofort noch mehr Schwangerschaftsupdates geben wird? Ja, bestimmt. Nee, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de