Camila Mendes wusste anfangs nicht, ob sie Freund Rudy liebt

Zwischen den beiden hat es so richtig gefunkt! Im Jahr 2022 machte Camila Mendes (29) ihre Beziehung zu dem YouTuber Rudy Mancuso (31) öffentlich. Die "Dangerous Lies"-Schauspielerin und der "The Flash"-Star hatten sich im Rahmen der Dreharbeiten für den Film "Música" kennengelernt. Jetzt erinnert sich Camila an den Moment zurück, in dem sie wusste, dass sie in Rudy verliebt war!

"Ich war offensichtlich ein bisschen verknallt, aber ich wusste nicht, ob es nur eine Arbeitsschwärmerei war oder ob es echt war", erklärt sie im Interview mit People. Beide hatten sich anfangs nur in Zoom-Meetings gesehen. Erst einige Wochen später traf sie ihren Schwarm persönlich – der Moment, der für Camila alles veränderte. "Als ich ihn dann persönlich traf, wurde mir klar, dass es wirklich Liebe war", erinnert sich die Riverdale-Darstellerin zurück.

Anlässlich ihres ersten Jahrestages machte Camila ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung via Instagram. "Ich liebe dich so sehr. Ein Jahr haben wir geschafft und viele werden noch kommen", schwärmte die "The Perfect Date"-Darstellerin von Rudy.

Getty Images Camila Mendes, 2024

Instagram / camimendes Camila Mendes und Rudy Mancuso im Februar 2023

Getty Images Camila Mendes, Schauspielerin

