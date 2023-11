Moritz Garth und seine Yonca werden zum ersten Mal Eltern!

Was für eine freudige Neuigkeit. Moritz Garth (28) machte sich vor allem als YouTuber einen Namen. Auch seine vergangene Beziehung mit Lisa-Marie Schiffner (22) rückte ihn ins Rampenlicht: Die beiden Influencer waren über zwei Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen und galten bei ihren Fans als Traumpaar. Doch 2019 dann der große Schock: Die zwei trennten sich voneinander und hatten einige Monate noch damit zu kämpfen. Mittlerweile ist Moritz aber wieder glücklich vergeben – und erwartet mit seiner Yonca sogar Nachwuchs!

Auf Instagram geben der Sänger und seine Liebste ihre frohe Botschaft bekannt, indem sie ein Bild teilen, auf dem der Sänger auf den Babybauch seiner Liebsten blickt, während die Beauty ein Ultraschallbild in ihren Händen hält. "Ich kann kaum glauben, dass wir diesen Post jetzt machen. Wir sind jetzt schon im fünften Monat", verkündet die Influencerin. Allerdings sei es gar nicht so einfach gewesen, die Schwangerschaft so lange geheim zu halten, da es der Gamerin in den vergangenen Monaten öfter nicht gut ging.

Doch ist ihr kleines Wunder ein Wunschkind? "Wir haben uns eine Family gewünscht und wissen, dass es ein Segen ist, dass es direkt geklappt hat", verrät Yonca und merkt an: "Das ist ein Riesenschritt und wir freuen uns, unser Glück mit euch teilen zu können."

Anzeige

Instagram / moritzgarth Moritz Garth im März 2022

Anzeige

Instagram / yoncahagen Yonca Hagen im November 2023

Anzeige

Instagram / yoncahagen Moritz Garth und Yonca Hagen

Anzeige

Denkt ihr, dass Moritz und Yonca ihre Fans über die Schwangerschaft auf dem Laufenden halten werden? Ja, da bin ich mir sicher. Nein, ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de