Hoppla, ob das so geplant war? Matthias Mangiapane (34) und sein Schatz Hubert Fella (50) stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. In der zweiten Ausgabe der VOX-Doku des Paares konnte man den beiden dabei wieder zuschauen. Natürlich gehört zur Prä-Heirats-Phase auch der Gang zum Amt. Dabei passierte dem Sender allerdings ein kleiner Fauxpas: Für einige Sekunden bekam der Zuschauer den Ausweis von Matthias in seiner vollen Pracht zu sehen!

Zu erkennen war darauf nicht nur der Geburtsort und das -datum, sondern auch seine Personalausweisnummer! Diese dient der Identifikation des Ausweisinhabers und ist somit eigentlich eine besonders sensible Information. Ins Fernsehen gehört dieser Personalien-Beweis wohl eher nicht! Denn im schlimmsten Fall könnte das sogar zum Identitätsdiebstahl führen.

Neben den vertraulichen Daten gab es aber noch mehr Spannendes zu entdecken! Das zugehörige Foto zeigt den jungen Matthias, wie ihn das TV-Publikum wohl noch niemals sah: Mit schwarzer, langer Matte und hochgezogenen Augenbrauen schaut Matthias' Perso-Pic seinen Betrachter doch ziemlich eindringlich an. Ebenfalls nach dem heutigen Abend klar: Bei seinem Geburtsdatum hat der Paradiesvogel nie gelogen. Er wurde am 29. September 1983 geboren.

P.Hoffmann/WENN.com Matthias Mangiapane und Hubert Fella

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Matthias Mangiapane am Frankfurter Flughafen

Anzeige

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane bei seiner Abreise ins Dschungelcamp

Anzeige

Wusstet ihr, was die Offenlegung des Personalausweises für Konsequenzen haben kann? Ja, das war mir bewusst. Nein, krass! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de