Sven Martinek ist endlich wieder in Love! Gerade erst wurde öffentlich: Der "Der Clown"-Darsteller ist seit Anfang des Jahres mit Bianca Rütter liiert. Promiflash erwischte das Neu-Paar nun bei ihrem ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt auf der Star Press Media Night in Berlin und erfuhr, wie sich die beiden Lovebirds eigentlich lieben gelernt haben! "Wir haben uns über Freunde kennengelernt. Wie das so ist, es funkte dann einfach. Man sah sich in die Augen und irgendwie dachte man, man sollte mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen", erklärte der Ex von Simone Thomalla (53).



