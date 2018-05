Was man nicht alles für die Schönheit tut! Für den perfekten Auftritt bei der diesjährigen Met Gala in New York City überließ Curvy-Model Ashley Graham (30) nichts dem Zufall. Nicht nur ihre langen Haare wurden in einem radikalen Makeover in einen eleganten Bob verwandelt, auch ihre Nasenhärchen mussten dran glauben: In ihrer Instagram-Story zeigt sie, wie sie den störenden Haaren mit einer schmerzhaften Laserbehandlung den Kampf ansagt.



