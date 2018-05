Vanessa Mai (26) dankt einer ganz speziellen Person, denn die Schlagerprinzessin hat eine schwere Zeit überstanden: Bei einer Probe zu Beginn ihrer "Regenbogen"-Tournee vor fast drei Wochen verletzte sich die Sängerin so stark am Rücken, dass sie das für den Abend angesetzte Konzert und weitere Pressetermine absagen musste. Inzwischen konnten ihre Ärzte zum Glück Entwarnung geben: Die "Nie wieder"-Interpretin ist weniger verletzt als gedacht und kann ihre Tour fortsetzen. Dass Vanessa wieder performen kann, hat sie aber nicht nur Menschen in weißen Kitteln zu verdanken!

Nach ihrem Proben-Unfall habe ihr vor allem eine geholfen: ihre Schwiegermutter Andrea Berg (52)! "Wer wirklich rund um die Uhr, 24 Stunden, bis gestern, für mich da war, war tatsächlich Andrea. Sie hat alles möglich gemacht, damit ich hier wieder stehen kann", erzählte Vanessa Promiflash beim Pressegespräch in Berlin. Für diesen Einsatz sei sie unglaublich dankbar. Darüber hinaus habe sie sehr viel Unterstützung von außen erfahren, von ihren Fans und von ihren Kollegen. Auch ihre Familie, ihr Team und ihr Mann seien für sie da gewesen.

Eine bessere Hilfe als Andrea hätte sich die 26-Jährige nach dem schrecklichen Vorfall wohl nicht wünschen können – die "Du hast mich tausendmal belogen"-Interpretin war vor ihrer Schlager-Karriere Arzthelferin. Außerdem hat die gebürtige Krefelderin selbst bereits einen schlimmen Unfall auf der Bühne erlebt: Während eines Konzerts vor zwei Jahren missglückte ein Pyroeffekt und die 52-Jährige erlitt damals Verbrennungen zweiten und dritten Grades!

