Erleichterung bei den Fans! Vanessa Mai (25) versetzte der Schlagerwelt erst vor wenigen Tagen einen heftigen Schock. Bei einer Bühnenprobe hatte die Musikerin einen schlimmen Unfall und verletzte sich dabei schwer. Zwischenzeitlich musste sie sogar künstlich beatmet werden. Jetzt geht es dem Schlagersternchen aber wieder besser und sie hat eine gute Nachricht für ihre zahlreichen Fans: Vanessas Tour wird wie geplant fortgesetzt!

Schon am 4. Mai wird die "Ich sterb für dich"-Interpretin wieder auf der Bühne stehen. Das kündigte sie jetzt selbst via Facebook an. "Ihr glaubt nicht, wie glücklich mich dieses grüne Licht der Ärzte macht", verriet sie in ihrem Post. Völlig genesen ist die 25-Jährige aber offenbar noch nicht. Ihre anspruchsvolle Performance wird nämlich in den nächsten Tagen noch geändert. "Es wäre nicht richtig, gleich wieder Vollgas zu geben", erklärte sie diese Entscheidung.

Vanessa ist sich aber sicher, trotzdem eine Hammershow für ihr Publikum abliefern zu können: "Jeder Abend wird sooo besonders, intensiv und sicher so emotional, dass ich schon jetzt vor Freude weinen möchte." Über die guten Nachrichten freuen sich auch die Fans, mahnen ihr Idol aber auch, die kommenden Auftritte ruhiger angehen zu lassen.

Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images Vanessa Mai bei "Das Internationale Schlagerfest"

Cinamon Red/WENN.com Vanessa Mai in Berlin

Cinamon Red/WENN.com Vanessa Mai bei der TV-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten"

