Geht es bald zwischen Anni (Linda Marlen Runge, 32) und Katrin Flemming (Ulrike Frank, 49) bei GZSZ heiß her? Zumindest hat sich die rockige Tontechnikerin ganz schön in die Geschäftsfrau verguckt. Ungewöhnlicher könnte die mögliche Liebe wohl nicht sein, denn Anni knutschte auch schon mit Katrins Tochter Jasmin (Janina Uhse, 28) rum. Schauspielerin Ulrike Frank findet das Soap-Skript sehr interessant: "Ist natürlich eine spannende Konstellation, wenn sich die Ex-Freundin der eigenen Tochter ein bisschen in einen verguckt, also ich bin noch sehr gespannt, was das alles mit Katrin auch macht und mit Anni, aber das wird noch ein bisschen spannend", erzählte sie im Interview mit Promiflash.



