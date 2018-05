Am 19. Mai hat das Warten ein Ende: In der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor wird Prinz Harry (33) Ex-Suits-Darstellerin Meghan Markle (36) zur Frau nehmen. Bereits seit Monaten fiebern Royal-Fans der königlichen Traumhochzeit entgegen. Auf einen Ehrengast werden Zuschauer auf der ganzen Welt aber wohl verzichten müssen. Adelsexpertin Emily Nash ist sich sicher: Prinz Louis wird bei dem Spektakel nicht zu sehen sein!

Die Korrespondentin der britischen Zeitschrift HELLO! ist der Meinung, dass der aktuell gerade einmal zwei Wochen alte Spross von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) bei all dem Trubel fehl am Platz wäre. Immerhin würden die Neu-Eltern an dem großen Tag auch so schon sehr beschäftigt sein: "Er wird seinen Aufgaben als Trauzeuge nachgehen, während sie ein Auge auf George und Charlotte bei der Zeremonie haben wird."

Emily geht davon aus, dass entweder die Nanny Maria Borrallo oder Kates Mutter Carole Middleton (63) in Reichweite sein wird, um sich um den jüngsten britischen Thronfolger zu kümmern: "Er wird weniger als einen Monat alt sein. Ich bin mir sicher, dass Kate ihn in der Nähe haben will, selbst wenn wir ihn nicht sehen."

