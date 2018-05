Neu-Mamis unter sich! Sarah Harrison (26) und Hanna Weig haben eine große Gemeinsamkeit: Beide wurden vergangenes Jahr zum ersten Mal Mutter. Sarahs Tochter Mia Rose erblickte am 27. November 2017 das Licht der Welt. Knapp zwei Wochen später durfte auch Hanna ihr Töchterlein Delia nach der Schwangerschaft in die Arme schließen. Nun trafen die jungen Mamas endlich aufeinander und feierten via Social Media ihre neue Freundschaft!

"Schön, dass wir uns endlich kennenlernen", betitelte die Liebste von Dominic Harrison (26) ein süßes Selfie in ihrer Instagram-Story, auf dem sie und Hanna um die Wette strahlen. Bei diesem einen Pic blieb es natürlich nicht. Die Influencer hielten ihr erstes Treffen mit mehreren Schnappschüssen fest, auf denen sie fröhlich posierten, lachten und vor der Kamera sogar ein kleines Tänzchen hinlegten. "Sexy Mum", schrieb die Mutti von Mia Rose in Hinblick auf ihre neue Freundin. Ein Kompliment, das Hanna auf ihrem Social-Media-Account direkt erwiderte: Für sie sei Sarah eine absolute Powermum.

Die beiden Influencer lernten sich auf dem Kaufland Mummy Event kennen – dort waren noch weitere Promi-Mütter wie Isabell Horn (34) und Nela Panghy-Lee (37) anwesend. Der Austausch mit anderen Mamis sei wichtig, erklärte Sarah auf ihrem Insta-Profil. "Sowas hat man nicht alle Tage. Zu hören, dass ganz viele dasselbe mit ihren Kindern machen, beruhigt mich. Denn auf Instagram wird man immer wieder damit konfrontiert, was man alles falsch macht oder wie man es besser machen könnte."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Anzeige

Instagram / hannaweig Hanna Weig und ihre Tochter Delia

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und Hanna Weig beim Kaufland Mummy Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de