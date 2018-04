Inci Sencer (24), Hanna Weig und Sarah Harrison (26) – sie alle haben kürzlich Nachwuchs bekommen und präsentieren ihre süßen Babys regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen. Dafür hagelt es im Netz heftige Kritik. Doch was sagen eigentlich ihre Kollegen dazu? YouTuberin Ischtar Isik findet, dass es jedem selbst überlassen ist, ob er sein Kind so öffentlich präsentiert oder nicht. Und auch Riccardo Simonetti findet den Shitstorm ungerecht, wie er gegenüber Promiflash erzählt: "Vor allem machen das ja auch Menschen, die nicht berühmt sind – die machen das ja auch. Die stellen ja auch Fotos von ihren Kindern ins Netz. Also warum sollen das dann Personen der Öffentlichkeit nicht machen?"



