In der Sonne Thailands sprühen derzeit mächtig die Funken – oder etwa doch nicht? Am Mittwoch ist das Liebesabenteuer Bachelor in Paradise in die allererste Runde gestartet. Verschmähte aus sämtlichen vergangenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln suchen in der Show noch einmal nach ihrem ganz persönlichen Glück. Aber wer angelt sich letztendlich wen? Eine echte Expertin schätzt die Situation für Promiflash genauer ein.

Noch vor einigen Monaten buhlte Jessica Neufeld (23) gemeinsam mit Lina Kolodochka und Yeliz Koc um Rosenkavalier Daniel Völz (33), jetzt gehen ihre Kolleginnen in Thailand noch einmal auf die Suche nach ihrem persönlichen Mr. Right. Ob sie fündig werden? Im Gespräch mit Promiflash erklärt Jessi: "Ich glaube zu Lina würde Michi ganz gut passen. Die wurden ja auch schon öfter in der Presse zusammen genannt. Bei Yeliz bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher..." Während Ex-Bachelorette-Kandidat Michael Bauer (27) noch auf sein persönliches Abenteuer wartet, musste Lina bereits in Folge 1 die Koffer packen. Ein Paradies-Pärchen können die zwei also nicht mehr werden. Aber wie wird sich Michis Kollege Sebastian Fobe (32) schlagen? Wenn es nach Jessi geht, wird er es mächtig schwer haben: "Sebi wird sowieso der Womanizer der ganzen Staffel sein. Der wird da fünf Frauen am Start haben, die mit ihm irgendwas machen würden."

Viola Kraus (27) hat Jessi zwar schon ein Jahr Erfahrung im Medienbiz voraus, ihren Traummann konnte sie seit ihrem Kampf um das Herz von Sebastian Pannek (31) trotzdem nicht finden. Ob ihr ganz persönlicher Rosenkavalier im Paradies auf sie wartet? Wie wäre es zum Beispiel mit Paul Janke (36)? "Ich glaube, dass Viola auf jeden Fall einen Partner finden wird. Sie ist sehr bodenständig, sie ist ehrlich. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit Paul gut harmonieren könnte." Und auch TV-Häschen Evelyn Burdecki, die ebenfalls in Sebastians Staffel auf die große Liebe hoffte, dürfte laut Jessis Einschätzungen fündig werden – eventuell bei Domenico De Cicco: "Evelyn ist super sympathisch, super herzlich und das ist der Pluspunkt. Ich glaube, sie wird da auch einen Partner finden. Es ist ja auch Domenico dabei, vielleicht die beiden."

Instagram / yeliz.koc.official Jessica Neufeld und Yeliz Koc, Bachelor-Kandidatinnen 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Sebastian Fobe, "Die Bachelorette"-Kandidat 2017

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

