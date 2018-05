Für diese Ladys ist's aus, bevor es richtig angefangen hat! Am Mittwochabend flackerte das erste Mal das neue Dating-Format Bachelor in Paradise über die deutschen Bildschirme. Direkt am Ende der ersten Folge mussten die ersten liebeshungrigen Bachelor-Überbleibsel die Sendung verlassen. In der Nacht der Rosen verteilten die sechs Jungs ihr Stachelgewächs – Lina Kolodochka und Erika Dorodnova (26) blieben am Ende schnittblumenfrei!

Sechs Boys, sieben Mädels waren es – bis im letzten Moment noch Saskia Atzerodt (26) auf die paradiesische Party schwebte. Damit war klar: Direkt zwei Damen werden ohne Partner den Abend – und damit auch den Thailand-Aufenthalt – beenden. Oliver Sanne (31) hatte das letzte Wort. "Die letzte Rose zu verteilen, ist nach wie vor ein sehr unangenehmes Gefühl!", startete er seine Rede. "Ich will es jetzt richtig machen und dir, Carolin, die letzte Rose geben!" Die Entscheidung für Carolin Ehrensberger war auch gleichzeitig die Entscheidung gegen Erika und Lina.

Der Frieden wird aber wohl nicht allzu lange gewahrt werden. Schon in der nächsten Episode werden dann auch schicke Männer zur lustigen Meute dazustoßen. Dann dürfen sich auch die Ladys in der zweiten Nacht der Rosen von ihrer stacheligen Seite zeigen.

