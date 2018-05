Ist das etwa der Beginn einer ganz großen Liebe? In der ersten Folge von Bachelor in Paradise hatte Evelyn Burdecki zwar ein Date mit Christian Rauch, freute sich bei der Entscheidung allerdings über die Rose von Domenico De Cicco. Nicht nur das: Der Vollblut-Italiener und die Quasselstrippe lagen schon von Anfang an voll auf einer Wellenlänge- Entwickelt sich da vielleicht sogar etwas Ernsthaftes? "Ich hatte einen Flirt. [...] Wenn ein Mensch mein Herz hat, dann hat er das gewonnen und dann bleibt das auch so", verriet Evelyn schon vor TV-Ausstrahlung der ersten Folge gegenüber Promiflash.



