Ed Sheeran (27) wurde gedisst: Der erfolgreiche Sänger kann sich bisher nicht beklagen. Seine Songs und Alben wurden stets gefeiert und waren oft in sämtlichen Charts zu finden. So war Eds Album "Divide" letztes Jahr das meistverkaufte der Welt. Und der Musiker hatte sogar schon eine Gastrolle in der Hitserie Game of Thrones. Doch scheinbar glaubt nicht jeder an den Erfolg des jungen Mannes: Kollege Elton John (71) warnte Ed jetzt, dass seine Berühmtheit vorübergehen wird!

Wie Elton in George Ezras Podcast im Radio verriet, hat er seinen Freund Ed gewarnt. "Die Glanzperiode wird nicht für immer anhalten. Und danach kommt sie nie wieder zurück, das muss man akzeptieren", sagte der Musiker zu seinem jüngeren Kollegen als gut gemeinten Rat. Er erzählte weiter, dass er den Hype um Eds Songs langsam nicht mehr verstehen kann: "Ed ist mit 'Shape of You' nach all der Zeit immer noch auf Platz eins der Charts. Aber warum denn? Ich verstehe nicht, wie die Leute dieses Lied noch hören können!"

Der englische Erfolgsmusiker scheint nicht beleidigt zu sein von Eltons Meinung. Den Rat des Musikurgesteins hat er anscheinend schon beherzigt: Nachdem sein letztes Album 18 Millionen Mal verkauft wurde, will er mit seinem nächsten bewusst keinen Riesenhit landen: "Es ist gefährlich, wenn die Karriere immer größer und größer wird. Ab einem bestimmten Punkt wird sie abfallen – also warum sollte ich den Fall nicht kontrollieren?"Ed sieht Elton seit Jahren als seinen Mentor, kein Wunder also, dass er auf dessen Rat hört. Die beiden Musiker sind sogar schon zusammen aufgetreten: Sie performten im Jahr 2013 gemeinsam Eds Song "A-Team" bei den Grammy Awards.

Daniel DeSlover / ZUMA Press / Splash News Elton John, Musiklegende

Paul Kane / Getty Images Musiker Ed Sheeran bei einem Auftritt in Australien

Kevork Djansezian / Getty Images Elton John und Ed Sheeran bei den 55. Grammy Awards in LA

