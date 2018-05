Die YouTube-Stars Bibi Heinicke (25) und Julian Claßen (25) erwarten ihr erstes Baby! Diese Nachwuchs-News teilte das Paar den Fans am Samstag in ihrem neusten Video mit. Während die Aufnahmen im Schwangerschafts-Enthüllungs-Clip mehr sagen als Tausend Worte, melden sich die werdenden Eltern jetzt, nur einen Tag später, endlich bei ihren Followern und beantworten private Fragen. Zuallererst: So aufgelöst hat Bibi reagiert, als die von ihrem Baby-Glück erfuhr!

Auf YouTube lassen die beiden ihre Fans jetzt an dem emotionalen Erlebnis teilhaben. Nachdem Bibis Periode schon drei Tage auf sich hatte warten lassen, entschied sich die Beauty für einen Schwangerschaftstest: "Und auf einmal stand da: schwanger. Und da stand sogar drauf: schwanger, erste bis zweite Woche. Und in dem Moment, mein Herz hat aufgehört zu klopfen." Trotzdem habe sie im ersten Augenblick relativ ruhig reagiert. Daddy-to-be Julian hat Bibis Reaktion etwas anders in Erinnerung...

"Die Liebe Bianca hat so eine kleine, hysterische Schreiattacke bekommen", verrät er in dem aktuellen Clip. Daraufhin lenkt auch Bibi ein und gesteht: Sie hatte einen hysterischen Heulkrampf! Der sei aber nicht etwa gekommen, weil sich Bibi nicht über die süße Überraschung gefreut hat, sie habe einfach in einem völligen Gefühls-Chaos gesteckt.

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige

Instagram/bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de