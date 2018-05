Die Emotionen überkommen sie! YouTuberin Sarah Harrison (26) wird Ende des vergangenen Jahres zum ersten Mal Mama. Zusammen mit Ehemann Dominic (26) kann sie am 27. November die kleine Mia Rose in den Armen halten. Der Knirps entwickelt sich seither prächtig – erfüllt die Herzen seiner Eltern mit Liebe und Stolz. Nun, knapp sechs Monate, später feiert Sarah ihren ersten Muttertag: Das Ereignis ist für die Beauty jedoch so emotional, dass sie in Tränen ausbricht!

Vor Freude weinend zeigt sich die Neu-Mama jetzt ihren Fans in ihrer Instagram-Story, während sie mit Dominic über die ihre kleine Familie philosophiert: "Ich realisiere das gerade alles so, wir haben gerade alte Bilder angeschaut. Ich bin einfach Mama." Doch auch Sarah will sich an diesem Ehrentag bei den zwei wichtigsten Frauen in ihrem Leben bedanken: ihrer Mama und ihrer Oma. Dazu postet sie neben einem gemeinsamen Foto mit Mia Rose zwei süße Schnappschüsse, auf denen jeweils ihre Mutter und ihre Oma das Baby kurz nach seiner Geburt auf den Armen halten.

"Fröhlichen Muttertag an meine Mama, meine Oma und alle Mamas auf der Welt", beginnt sie ihren Post, um dann noch rührender auf ihre weiblichen Familienmitglieder einzugehen: "Mama, du bist in jeder Hinsicht mein Vorbild. Wir können uns immer auf dich verlassen. Du stehst immer hinter uns und bist einfach immer für uns da. Danke." Auch für ihre Oma findet sie liebevolle Worte: "Oma, du bist die stärkste Frau, die ich kenne. Du bist schon immer wie eine zweite Mama für mich und ich bin so stolz, so eine tolle Oma zu haben."

Instagram / sarahnowak Dominic Harrison, Sarah Harrison und Tochter Mia Rose

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrisons Mama und Mia Rose

Instagram/sarah.harrison.official Sarah Harrisons Oma und Mia Rose

