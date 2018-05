Kendall (22) und Kylie Jenner (20) kabbeln sich? Das kennen wir! Schließlich wuchsen das Model und die Kosmetikunternehmerin vor laufenden Kameras auf. Viele ihrer Teenie-Geschwisterstreits wurden in ihrer Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians dokumentiert. Fans wissen: Diese Girls scheuen keine Auseinandersetzung. Eine Zankerei, die es nicht auf Band gibt, plauderte jetzt Kendall aus. Ein richtiges Schwesterndrama – Kendall stahl Kylie die beste Freundin!

Bei der ausgespannten BFF handelt es sich um keine Geringere als Justin Biebers (24) Ex-Turtelei Hailey Baldwin (21). In den vergangenen Jahren wich die Model-Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (52) praktisch nicht von Kendalls Seite. Unzählige Paparazzi-Pics beweisen ihre Freundschaft. Dass das nicht immer so war, verriet die Halbschwester von Kim Kardashian (37) jetzt im Interview mit Elle Magazine: "Eigentlich war sie Kylies beste Freundin [...]. Haylie lebte in New York und immer, wenn wir dort waren, hingen wir mit ihr ab." Sie habe Hailey dann während einer New Yorker Fashion Week in Beschlag genommen. Von da seien sie "Homies" gewesen.

Und wie reagierte Kylie damals? Die sei ziemlich sauer gewesen, räumte ihre große Schwester ein. Kendall habe sich dann allerdings mit beiden für ein klärendes Gespräch zusammengesetzt: "Ich musste sie einfach wieder zusammenbringen und ihnen sagen "Leute, das ist alles schon okay so. Das ist unsere Lovestory."

Instagram / kyliejenner Hailey Baldwin und Kylie Jenner

Instagram / kendalljenner Hailey Baldwin und Kendall Jenner, US-Models

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Baldwin auf dem Coachella-Festival

