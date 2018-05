Am kommenden Samstag hat das Warten endlich ein Ende! Inmitten von Freunden, Familie und Hunderten von anderen hochkarätigen Gästen werden sich Prinz Harry (33) und die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle (36) auf Windsor Castle das lang ersehnte Jawort geben. Doch nicht nur auf die schöne Braut werden dann alle Blicke gerichtet sein, auch Herzogin und Dreifach-Mama Kate (36) wird sicher mit einem Wow-Auftritt Aufmerksamkeit erregen. Welches Outfit wird die Royal-Lady wohl bei der Trauung ihres Schwagers tragen?

Dass die Herzogin von Cambridge ein Händchen für Mode hat, hat sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. So setzte sie bei ihrer eigenen Vermählung mit Prinz William (35) auf klassischen Schick mit einem Hauch Extravaganz. Ihre mit Spitze verzierte weiße Traumrobe, in der sie 2011 vor den Altar schritt, wurde von der Designerin Sarah Burton entworfen, im Auftrag der Modemarke Alexander McQueen. In einem pastellrosa Kostüm desselben Labels zeigte sich Kate auf der Hochzeit ihrer Schwester Pippa Middleton (34) – und stahl damit allen die Show. Ob sich die Herzogin bei Harry und Meghans Hochzeit auch in einem Alexander McQueen-Outfit unter die Gäste mischen wird?

Den Ruf einer echten Style-Queen hat sie jedenfalls längst sicher. Ihre Kreationen laden zum Nachahmen ein – und sind auch mit einem schmalen Geldbeutel erschwinglich. Denn für die bodenständige Kate muss es keinesfalls teuer sein! Auch in einem Mantel von Zara oder in einem Kostümchen von Topshop ließ sich die 36-Jährige bereits blicken. Mit welchem Look sie wohl kommenden Samstag entzückt?

KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP/Getty Images) Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit im April 2011

philip ide/AFP/Getty Images Herzogin Kate auf der Hochzeit von Zara Phillips und Mike Tindall

Eamonn M. McCormack / Getty Images Herzogin Kate in London

