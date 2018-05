Da fehlten wohl selbst der Queen die Worte! Spätestens seit der Hochzeit von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) im Jahr 2011 weht bei den britischen Royals ein frischer Wind. Die Ehefrau des Thronfolgers hat mit ihrer volksnahen und uneitlen Art schon die eine oder andere Tradition der Monarchenfamilie aufgemischt. Jetzt zeigte sich Williams Oma, Queen Elizabeth II. (92), aber regelrecht geschockt: Sie besuchte das Paar in seinem Zuhause und konnte den Lebensstil der beiden kaum fassen!

Wie ein Insider der britischen Zeitung Express berichtete, soll die langjährige Regentin vor allem mit den "bürgerlichen" Lebensumständen der Prinzenfamilie zu kämpfen gehabt haben. "Als die Queen den Herzog und die Herzogin zum ersten Mal in ihrem Zuhause in Anmer Hall besuchte, konnte sie einfach nicht fassen, dass ihre Küche der Wohnungsmittelpunkt für sie ist", sagte er. Für die Queen sei das Wohnzimmer das am besten geeignete Zimmer, um Gespräche zu führen. Die Küche sei für sie hauptsächlich ein Aufenthaltsort für entsprechendes Personal.

Doch nicht nur in ihren Wohnverhältnissen ähneln Kate und William den Normalo-Bürgern. Auch in anderen Bereichen zeigen die Dreifach-Eltern immer wieder, wie geerdet sie sind. Zur Geburt ihres Sohnes Louis wünschten sie sich beispielsweise keine Geschenke – statt dessen baten sie ihre Fans, Kinderhilfsorganisationen finanziell zu unterstützen.

