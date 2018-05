Diese Nachricht sorgt bei ihren Fans für Sorge! Denise Kappés, ehemals Temlitz, wird in wenigen Monaten zum erstem Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Pascal kann die Ex-Bachelor-Kandidatin es kaum noch erwarten, bis sie ihren kleinen Sohnemann endlich im Arm halten kann. Diese Freude wird jetzt allerdings durch eine erschreckende Ankündigung getrübt: Denise muss sich schon am Dienstag einer Operation unterziehen!

"Morgen ist meine OP, die ich schon so lange mit mir herumschiebe. Ich habe auch echt Angst davor, aber es wird nur ein kleiner Eingriff sein und für unser Baby und mich wird alles gut gehen", zeigte sich die werdende Mama bei Instagram kämpferisch. Ihr Schatz Pascal werde nicht von ihrer Seite weichen. Warum genau Denise operiert werden muss, verriet sie nicht – und löste damit eine Sorgen-Welle bei ihrer Community aus. Sie wolle sich aber, sobald es ihr möglich sei, wieder bei ihren Followern melden.

Eine Sache gibt der Beauty neben ihrem Liebsten Kraft: ihr ungeborener Prinz. "Ich bin ein totaler Angsthase. Ich habe noch nie in meinem Leben eine OP gehabt, keine Vollnarkose. Ich weiß aber, dass ich das morgen mit meinem Baby zusammen durchstehe und dass ich nicht alleine bin", zeigte sich Denise in ihrer Instagram-Story emotional.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz

Promiflash Pascal und Denise Kappés

