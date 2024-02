Geteiltes Sorgerecht: Wie kommt Ashlee Simpson damit klar?

Sie ist glücklich! Im Jahr 2008 hatten sich Ashlee Simpson (39) und Pete Wentz (44) das Jawort gegeben. Knapp drei Jahre später ließen sich die Sängerin und der Fall Out Boy-Bassist wieder scheiden. Nach der Trennung einigten sich die beiden darauf, das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Bronx (15) zu teilen. In einem Interview verrät Ashlee jetzt, wie toll das Co-Parenting mit Pete läuft!

"Ich habe in der Lotterie der Co-Eltern gewonnen", schwärmt die Musikerin in dem Podcast "Broad Ideas". Für Pete und dessen Freundin Meagan Camper (34) findet Ashlee nur lobende Worte. "Pete ist ein toller Kerl und Meagan ist fantastisch und sie haben auch zwei Kinder", zeigt sich die 39-Jährige begeistert. Für die "Pieces of Me"-Interpretin sei die gemeinsame Erziehung von Bronx bisher unglaublich gewesen.

Im November des vergangenen Jahres feierte die Familie Bronx' 15. Geburtstag. In ihrer Instagram-Story widmete Ashlee ihrem Sohn ein paar liebevolle Worte. "Alles Gute zum Geburtstag, Bronx. Danke, dass du mich zu einer Mutter machst! Ich kann nicht glauben, dass du schon 15 bist", schrieb sie.

Ashlee Simpson und Pete Wentz, 2010

Bronx Mowgli Wentz und seine Mutter Ashlee Simpson Juni 2022

Ashlee Simpson (r.) mit ihrem Sohn Bronx

