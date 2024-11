Schon so groß: Ashlee Simpsons Sohn Bronx wird 16 Jahre alt

Ashlee Simpson (40) hat ihren Sohn Bronx zu seinem 16. Geburtstag mit liebevollen Worten auf Instagram geehrt. Am Mittwoch teilte die Sängerin Fotos, auf denen ihr Sohn sie bereits überragt, und schrieb dazu: "Deine Mama zu sein, ist die größte Freude meines Lebens. Du bist mein Fels, meine Seele. Mein Ein und Alles." Auch in den neuen Bildern zeigt sich das enge Band zwischen Mutter und Sohn. Bronx ist das gemeinsame Kind von Ashlee und ihrem Ex-Mann Pete Wentz (45).

In der Bildergalerie finden sich sowohl Erinnerungen an die Schwangerschaft als auch Kinderfotos von Bronx. Außerdem sind aktuelle Aufnahmen dabei, auf denen er mit seinen Halbgeschwistern Jagger und Ziggy zu sehen ist, den Kindern aus Ashlees Ehe mit Evan Ross (36). Ashlee beschrieb ihren Sohn als "so ruhig, beständig, brillant, liebevoll, gutherzig, nachdenklich, lustig, mysteriös und unglaublich großartig". Sie fügte hinzu: "Ich danke Gott jeden Tag, dass ich deine Mama sein darf. Du bist ein wahres Geschenk für dieses Universum, und ich habe so ein Glück, dass du mein sehr erwachsenes und cooles Baby bist." Auch Pete, Mitglied der Band Fall Out Boy, gratulierte auf Instagram mit einem gemeinsamen Foto und schrieb: "Happy Birthday, liebe dich so sehr."

Nach ihrer Scheidung im Jahr 2011 haben Ashlee und Pete ein harmonisches Co-Parenting-Verhältnis aufgebaut. Ashlee ist seit 2014 mit Evan Ross verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. Pete ist mit dem Model Meagan Camper (35) zusammen und hat mit ihr ebenfalls zwei Kinder, Saint und Marvel. In einem Interview im Februar schwärmte Ashlee: "Pete ist ein großartiger Kerl, und Meagan ist fantastisch." Sie nannte Evan den "besten Bonus-Papa" für Bronx und betonte, wie glücklich sie über ihre Patchwork-Familie sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashlee Simpson und Evan Ross mit Kindern Ziggy Blu, Jagger Snow und Bronx Mowgli (v.l.n.r.), 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashlee Simpson und Pete Wentz im Juni 2010 in Hollywood.

Anzeige Anzeige