Kommenden Samstag ist es endlich so weit: Prinz Harry (33) wird seiner Liebsten Meghan Markle (36) in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor feierlich das Jawort geben. Ausgiebige Flitterwochen stehen dem Brautpaar dann allerdings nicht bevor. Schon drei Tage später folgt der erste offizielle Termin als Eheleute – auf der Geburtstagsfeier von Prinz Charles (69). Wenn sie dem Geburtstagskind da mal nicht die Show stehlen werden!

Zwar wird Harrys Vater erst im November 70 Jahre alt, die Feierlichkeiten sollen laut The Telegraph trotzdem schon am 22. Mai mit einer Teeparty im Garten des Buckingham Palace beginnen. Dazu seien unter anderem Vertreter von über 400 wohltätigen Organisationen eingeladen – und genau deren Arbeit soll bei der Party zu Charles' bevorstehendem großen Tag auch geehrt werden und im Vordergrund stehen. "Er hat sich mit der Vorstellung, dass es bei so einem großen Event nur um ihn geht, nicht wohlgefühlt. Er dachte, das sei eine viel bessere Option", plauderte ein Insider des Palasts aus.

Bei dieser selbstlosen Einstellung dürfte es Charles auch sicher nicht stören, dass alle Augen höchstwahrscheinlich nicht auf ihn, sondern seinen Sohn Harry und dessen frisch angetraute Ehefrau Meghan gerichtet sein werden. Ein Klacks für die Suits-Darstellerin? Schon seit Bekanntgabe der Verlobung Ende November verfolgt die Weltöffentlichkeit jeden ihrer Schritte mit gleichermaßen interessierten wie kritischen Blicken. Obwohl die Schauspielerin daran längst gewöhnt sein dürfte, ist der erste Auftritt nach der Trauung vermutlich doch etwas sehr Besonderes.

Chris Jackson / Getty Images Prinz Charles beim Commonwealth Day 2018

Arthur Edwards - WPA Pool / Getty Images Prinz Charles 2017 in Ipswich

DAVID PARKER / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry Mitte April

