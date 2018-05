Er hat die halbe Million! Fitnesstrainer Dominic Harrison (26) hat die magische Grenze bei Instagram geknackt und kann seinen Netz-Erfolg selbst kaum fassen. Seit der Geburt von Töchterchen Mia Rose ist das sogenannte "Team Harrison" stetig gewachsen und kann gar nicht genug vom süßen Papa-Tochter-Gespann bekommen. Aber auch die Bilder mit Domis Liebster Sarah (26) sind bei den Fans beliebt und haben den Spaßvogel in den Mega-Follower-Himmel katapultiert. Das Power-Paar hat sich jetzt dazu geäußert!

"I Love You All", schrieb Dominic in seiner Instagram-Story. Dazu postete er jede Menge tanzende Animationen. Seine Frau Sarah führte ihr Glück über den Netz-Erfolg dann noch ein wenig aus: "Ich wollte noch sagen, dass ihr einfach geil seid. Team Harrison ist geil. Dominic hat seine halbe Million auf Instagram geknackt und der freut sich übelst. Ihr seid echt toll", freute sie sich. Die junge Mama hat auf der Plattform sogar schon die eine Million-Marke geknackt!

Aber nicht nur auf Insta sind die Harrisons absolute Durchstarter. Über 600.000 Leute verfolgen bei YouTube täglich das Leben der Familie – Tendenz steigend! Schaut ihr auch täglich, was bei Sarah und Dominic so los ist? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / dominic.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit Tochter Mia Rose

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de