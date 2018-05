Sie könnte momentan wohl nicht glücklicher sein – die Rede ist von Sarah Harrison (26), die ihr Familienleben in vollen Zügen genießt. Die letzte Woche verbrachte die Ex-Bachelor-Kandidatin mit ihrem Liebsten Dominic Harrison (26) und Töchterchen Mia Rose in der Dominikanischen Republik, wo es sich das Trio so richtig gut gehen ließ. Kurz vor dem Abflug zurück in die Heimat ist die Stimmung allerdings nicht getrübt – im Gegenteil: Sarah macht ihren Schätzen zum Abschluss eine zuckersüße Liebeserklärung!

Dominic gibt seiner Prinzessin einen dicken Schmatzer, während die kleine Mia Rose in die Kamera strahlt – dieses Familienglück ist auf Sarahs aktuellem Instagram-Pic zu sehen. Dazu teilte die 26-Jährige diese emotionalen Worte: "Ich bin die glücklichste Frau auf der Welt." Nicht nur sie versah den Post mit einem Herz-Emoji, auch ihr Gatte kommentierte das Bild mit einem roten Herzchen.

Für das Dreiergespann endet eine aufregende Zeit mit tollen Highlights. Die wenige Monate alte Mia meisterte den Langstreckenflug nicht nur wie eine Große, die Maus planschte auch zum allerersten Mal in ihrem Leben im Meer.

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison in der Dominikanischen Republik

