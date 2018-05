Die erste Folge Bachelor in Paradise vergangene Woche machte eines ganz deutlich: Domenico De Cicco hatte von Minute eins an ein Auge auf Evelyn Burdecki geworfen. Womit die Ex-Der Bachelor-Kandidatin dem temperamentvollen Italiener den Kopf verdrehte? Ganz klar: Mit Evelyn kann man Pferde stehlen. Die beiden schwimmen definitiv auf einer Humorwelle. Ihr allererstes BiP-Date hatte die Blondine dann trotzdem mit Personal Trainer Christian Rauch. In der heutigen Episode ist endlich der Logistikmechaniker am Zug. Wie dieses Date wohl laufen wird?

Auf der "Bachelor in Paradise"-Facebook-Seite meldeten sich die beiden jetzt kurz vor ihrem Date bei den Fans. Evenlyn und Dominico schwingen die Kamera auf einem Selfiestick durch eine Tempelanlage – und sind wie immer sehr ironisch unterwegs: "Es geht los. Evelyn, die wollte mich unbedingt mit auf ein Date nehmen", plaudert der 35-Jährige in die Linse. Das lässt das Energiebündel so nicht stehen: "Das stimmt nicht. Der Arme hat mir so leidgetan, weil er hätte sowieso kein Date bekommen, deshalb habe ich ihn mitgenommen", kontert sie.

Ob bei so viel Sprücheklopferei überhaupt romantische Stimmung aufkommen kann? Schließlich blieb es bei Evelyns Date mit Christian auch bei Witzeleien. Sogar ein ernst gemeintes Kompliment der Schönheit sorgte für einen Lacher: "Du siehst so gut durchblutet aus!" Was meint ihr – wird's heute Abend romantisch oder einfach nur witzig? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico de Cicco bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D Marvin, Caro, Evelyn, Christian, Lina, Yeliz & Domenico bei "Bachelor in Paradise"

