Zack, erstes Einzel-Date! Heute startete das Datingformat Bachelor in Paradise. Während sich die ersten Ex-Bachelor-Kandidatinnen und Bachelorette-Teilnehmer im Paradies beschnuppern durften, gab es schon während der Bekanntgabe der Spielregeln die erste Einzel-Date-Entscheidung. In einem goldenen Umschlag wurde die sogenannte "Datekarte" an die Kandidaten überreicht. Auf dieser stand Christian Rauchs Name. Das große Los versprach dem Personaltrainer ein Einzel-Date in romantischer Location am Strand – das dieser gerne mit Evelyn Burdecki verbringen wollte!

In der Dämmerung im Kerzenschein saßen direkt nach der Damenwahl Christian und die Blondine am Meer. "Wir haben den gleichen Humor, können gemeinsam lachen – für das erste Date perfekt", schwärmte Christian über seine Begleitung. Und auch Evelyn zeigte sich durchaus begeistert: "Von Anfang an fand ich dich nett!", schwärmte das Plappermaul und stellte direkt klar: "Viele denken falsch von mir, dass ich nicht intelligent bin. Ich kann's ja nicht ändern." Christian hatte das aber natürlich schon längst durchschaut: "Macht dich doch sympathisch!" Nachdem er Evelyn darüber aufgeklärt hatte, dass man in Muscheln gar nicht wirklich das Meeresrauschen hört und Evelyn festgestellt hatte, dass Christian echt "schön durchblutet" aussieht, war das Date auch schon wieder vorbei. Christians Fazit: "Ich glaube nicht, dass sie unintelligent ist. Ich mag es mit ihr Zeit zu verbringen!" Was da wohl Domenico De Cicco sagt? Denn auch der scheint beim gemeinsamen Schaukeln ein Auge auf die Beauty geworfen zu haben.

Auch das zweite Date folgte unmittelbar danach. Diesmal war Philipp Stehler an der Reihe. Seine Wahl fiel auf Pamela Gil Marta. Mit ihr verbrachte er eine Jeeptour. "Ein cooler Einstieg!", fand der Influencer. Und auch Pam fand am nächsten Tag: "Das war sehr entspannt." Philipp kündigte an, Pam im Auge behalten zu wollen. Na dann...

