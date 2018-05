Ist Melanie Müller (29) ihrem Ehemann Mike Blümer etwa bei einer Party fremdgegangen? Die einstige Bachelor-Kandidatin hat sich auf Mallorca in den vergangenen Jahren ein perfektes Leben aufgebaut: Die Blondine tritt in den Clubs am Ballermann auf, besitzt außerdem drei Wurstbuden und ist privat seit knapp vier Jahren glücklich verheiratet. Ihre Liebe wird vor rund acht Monaten mit Töchterchen Mia Rose gekrönt. Doch jetzt scheinen dunkle Wolken am rosaroten Müller-Himmel aufzuziehen: Pikante Fotos zeigen, wie Melanie mit einem anderen Ballermann-Star wild rumknutscht!

Dem Magazin Closer liegen heiße Schnappschüsse vor, auf denen Melanie in den Armen ihres Musiker-Kollegen Lorenz Büffel zu sehen ist. Darauf hängt die Ex-Dschungelcamperin regelrecht an den Lippen des "Johnny Däpp"-Interpreten. RTL sprach die eigentlich glücklich Verheiratete auf das Kuss-Gate an – und bekam eine überraschende Antwort: "Das ist kein Fremdgehen. Es gibt nicht mehr die Küsschen rechts und links. Es gibt innige Umarmungen, es gibt Küsschen auf den Mund mit spitzen Lippen. Knutschen würde jetzt sein, wenn wir danach heimlich auf die Toilette gegangen wären", rechtfertigte sich Meli. Ihr Mann hätte darüber lachen können, beteuerte das ehemalige Playboy-Häschen außerdem.

Und Lorenz? Auch der ist in einer Beziehung. Seit geraumer Zeit datet der Sänger das Köln 50667-Sternchen Caroline Noeding (26), die in der Serie Jule spielt. Doch auch der Schlagerheld sieht sein Lippenintermezzo mit Meli gelassen: "Wir sind Kumpels, wir verstehen uns sehr gut. Sie weiß, wo sie hingehört und ich weiß, wo ich hingehöre. Das war eigentlich ein heftiger Knutscher auf die Wange und ist dann irgendwie so geendet. Aber ist doch süß", erklärte er kurz nach dem Kuss im Gespräch mit RTL.

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller mit Mann Mike und Tochter Mia Rose

Anzeige

Starpress/WENN.com Melanie Müller bei einem Auftritt im Bierkönig

Anzeige

Instagram / lorenzbueffel Caroline Noeding und Lorenz Büffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de