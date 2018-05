Am vergangenen Samstag lud Stefanie Hertel (38) in "Die große Show zum Muttertag" im MDR dazu ein, die Mütter dieser Welt an deren Ehrentag zu feiern. Neben Musikern wie Jay Khan (36), Rotblond und Marc Pircher war auch der "Mama"-Interpret Heintje (62) am Start. Nicht nur die beteiligten Künstler, auch die Zuschauer und die Publikumsgäste konnten ihre Muttertagsgrüße überbringen. Dabei wurde viel gelacht – aber auch bitterlich geweint: Ausgerechnet ein Käsekuchen trieb der ahnungslosen Gastgeberin die Tränen in die Augen!

Für den Schlagerstar war es der erste Muttertag ohne seine Mama: Elisabeth Hertel verstarb letzten Dezember im Alter von 67 Jahren. Um der Moderatorin eine Freude zu bereiten, hatte der Sender am Samstag eine besondere Überraschung für sie parat: Konditormeister Kay Melwitz rührte einen Käsekuchenteig an – und mit diesem Stefanie zu Tränen, wie knapp 1,4 Millionen TV-Zuschauer miterleben konnten. Die süße Köstlichkeit war nämlich nach Elisabeths Originalsrezept gebacken und ließ in der 38-Jährigen Erinnerungen an ihre Kindheit hochkommen. "Die Aktion war vorher nicht mit Stefanie abgesprochen. Ich konnte die Tränen in ihren Augen sehen", plauderte der Feinbäcker gegenüber Bild aus. Als Dankeschön für das zu Herzen gehende Geschenk besuchte die Schlagerqueen gleich am nächsten Tag den Kuchenkünstler und seine Frau in deren Altenburger Konditorei.

Auch in ihrem neuesten Buch "Über jeden Bach führt eine Brücke" lässt die Volksmusikerin Erinnerungen an ihre Kindheit wiederaufleben. "Ich habe dieses Werk zwei starken Frauen gewidmet, nämlich meiner Mutter und meiner Großmutter", verriet Stefanie gegenüber MDR.

Getty Images / Andreas Rentz Stefanie Hertel mit ihrer Mutter Elisabeth

Matthias Rietschel/Getty Images Stefanie Hertel, Schlagersängerin

WENN / Thomas Moebus Elisabeth Hertel, Stefan Mross, Stefanie Hertel und Eberhard Hertel bei der Goldenen Henne 2007

