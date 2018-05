Hätte Oliver Sanne (31) vergangenen Mittwoch bei Bachelor in Paradise seine Rose einer anderen Dame geben sollen? Vor rund einer Woche flimmerte die Super-Kuppelshow mit ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten zum ersten Mal über die deutschen Fernsehschirme. In der Premierenausgabe traf der einstige Rosenkavalier Oli auf seine verschmähte Finalistin Carolin Ehrensberger. Obwohl diese aber schon in Folge eins zur Klette mutierte, überreichte er ihr am Ende doch die stachelige Schnittblume. Doch genau diese Entscheidung stellt Oliver jetzt auf einmal infrage!

Auf Instagram teilte Oli eine kleine Sneak-Peak der zweiten Nacht der Rosen – in der dürfen dieses Mal die Ladys ihre Wahl treffen. Ob für den muskulösen Personal Trainer da die Reise bei "Bachelor in Paradise" zu Ende geht? "Echt ein komisches Gefühl, auf der anderen Seite zu stehen. Ich hoffe, mein Bauchgefühl enttäuscht mich nicht und es gibt eine Rose. Sonst habe ich letzte Woche wahrscheinlich einen Fehler gemacht", lauteten die geheimnisvollen Zeilen des 31-Jährigen. Aber was könnte Oliver damit meinen?

Schon vor Ausstrahlung der zweiten Folge veröffentlichte RTL, dass Olis Auserwählte Caro nicht mehr nur an dem einstigen Mister Germany interessiert zu sein scheint. Erste Fotos zeigten die Steuerfachangestellte auf Schmusekurs mit dem blonden Hottie Philipp Stehler. Ob sie ihrem einstigen Bachelor Oliver wohl einen Korb geben wird?

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

Bachelor in Paradise, RTL Die zweite Nacht der Rosen bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Philipp Stehler bei "Bachelor in Paradise"

