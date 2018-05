Die Karten werden neu gemischt! Vergangene Woche startete zum ersten Mal die RTL-Datingshow Bachelor in Paradise mit 14 Kandidaten aus den vergangenen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln. Zwischen zwei Inselbewohnern sprühten bereits in der ersten Episode die Funken: Philipp Stehler und Pamela Gil Marta flirteten, was das Zeug hält! Das erste Traumpaar im Paradies schien geboren – oder etwa doch nicht? In der kommenden Folge bandelt Philipp mit einer anderen Inselschönheit an: Carolin Ehrensberger!

Das verraten neue Fotos, die RTL aus der zweiten Episode veröffentlicht hat. Auf den Pics genießen die zwei Reality-Sternchen ein Schlückchen Champagner und sitzen sich dabei lächelnd in weißen Bademänteln gegenüber – die beiden haben offensichtlich ein Dreamdate! Die Initiative ging von Caro aus – denn: Nach den Männern, die in der Auftakt-Folge die Dates bestimmen durften, sind nun die Frauen dran und entscheiden, welchen Hottie sie näher kennenlernen möchten. Philipp scheint gegen Caros Wahl aber keine Einwände zu haben. Auf einem weiteren Bild kuscheln sie zusammen.

Was wohl Pam zu diesem Techtelmechtel sagt? Sie hatte in der ersten Folge bereits deutlich gemacht, dass sie Philipp für eine potenzielle Verabredung aussuchen würde. Wird sie nun weiterhin auf den Polizisten setzen oder ihre Fühler auch nach anderen Partnern ausstrecken? Was meint ihr? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Wird sich Pam Philipp für ein zweites Date aussuchen oder einen anderen Kandidaten? Sie wird sich mit Philipp verabreden! Sie wird einen anderen Hottie auswählen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



