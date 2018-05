Sie kann ihr größtes Wunder endlich in die Arme schließen! Angie Teubner versuchte dieses Jahr bei Bachelor Daniel Völz (33) ihr Glück – leider vergeblich. Die Münchnerin musste schon in der ersten Nacht der Rosen ihre Taschen packen. Was damals niemand wusste: Angie war damals schwanger! Zu dem Vater ihres Töchterchens hat sie mittlerweile keinen Kontakt mehr. Aber das wird für Angie jetzt sicher zur Nebensache: Sie ist am Mittwoch zum ersten Mal Mama geworden!

Auf ihren Social-Media-Kanälen war es verdächtig still um die TV-Beauty geworden, nachdem sie mit den Worten "Es geht los!" ihre Community neugierig gemacht hatte. Nun bestätigte Angie voller Freude: Ihre kleine Prinzessin ist schon am Mittwoch auf die Welt gekommen! In ihrer Instagram-Story bedankte sich die Neu-Mama für die lieben Nachrichten und machte ihr Glück offiziell: "Und ja, die Kleine ist gestern Nachmittag gekommen!" Dazu postete die Brünette auch noch einen kurzen Clip. "Ich habe normal entbunden. Mit allem, was dazugehört", kommentierte sie das Video, das sie offenbar zeigt, während sie in den Wehen liegt. Auf ein Foto ihres Sonnenscheins müssen die Fans bisher aber noch verzichten.

Im April offenbarte Angie die Geschichte über die genauen Umstände ihres Babyglücks. "Das Kind ist bei einem Spieleabend entstanden. Beim Kartenspiel UNO habe ich verloren. Aber ich dann trotzdem mit dem Hauptgewinn nach Hause gegangen", verriet sie im Interview mit Bild.

Instagram / angie_official_ Angie Teubner, Krankenschwester

Instagram / angie_official_ Angie Teubner

Instagram / angie_official_ Angie Teubner macht ein Selfie mit braunen Haaren

