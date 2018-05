Der Musiker Mike Leon Grosch (41) und seine Ehefrau Jasmin trennten sich kürzlich vier Jahre nach ihrer Hochzeit. Das gemeinsame Töchterchen Ruby ist nicht nur Zeichen ihrer ehemaligen Beziehung, das Wohl der Vierjährigen steht für beide Ex-Partner auch an erster Stelle. Das beweist Mike Leon gerade via Instagram: Er verbringt einen Papa-Tochter-Tag mit seiner kleinen Prinzessin, an dem sich Ruby zur Feier des Tages sogar ein Fast-Food-Kindermenü aussuchen darf!



