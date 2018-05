Die Internationalen Filmfestspiele in Cannes sind für Kristen Stewart (28) in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: Zum ersten Mal sitzt sie in der Jury des Festivals. Kein Wunder, dass alle Augen auf sie gerichtet waren, als sie am Montag über den roten Teppich lief. Das Interesse an ihrer Person nutzte die Schauspielerin kurzerhand aus – und rebellierte gegen den gängigen Cannes-Dresscode: Vor den Augen der Fotografen zog Kristen ihre Heels aus und lief barfuß über den ausgerollten Carpet!

Während zahlreiche Frauen wohl alles dafür geben würden, nur einmal in echte Louboutins schlüpfen zu dürfen, entledigte sich die 28-Jährige den sündhaft teuren Pumps offenbar nur allzu gerne. Von der Regel, Frauen hätten bei dem Event High Heels zu tragen, scheint Kristen so gar nichts zu halten: Mit ihrem Verhalten widersetzte sie sich jetzt ganz bewusst den geschlechterspezifischen Dresscodes, nachdem vor drei Jahren mehreren weiblichen Gästen aufgrund flacher Schuhe der Zutritt zu dem Festival verwehrt worden war. Bereits 2017 hatte sie im Interview mit Hollywood Reporter betont: "Wenn Männer nicht in Heels und Kleid kommen müssen, kann man es von mir auch nicht erwarten!"

Mit ihrem Barfuß-Auftritt zeigt Kristen nicht zum ersten Mal, dass sie mit konventionellen Ansichten nicht viel anfangen kann. Ihren Standpunkt machte die Ex von Robert Pattinson (32) schon in der Vergangenheit mehrfach deutlich. Ob mit markanten Hairstyles oder durch ihren offenen Umgang mit ihrer sexuellen Orientierung – die US-Amerikanerin stellte immer wieder klar: Sie trägt, was sie will, und datet auch, wen sie möchte!

