Eine wahre Hollywood-Legende ist von uns gegangen. Joseph Campanella ist am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben. Der Schauspieler hatte Rollen in mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen, spielte in zahlreichen bekannten Serien und wurde für mehrere Preise nominiert. Joseph galt als Charakterdarsteller und lieh auch der Figur Dr. Curt Connors/The Lizard in der Zeichentrickserie "New Spider-Man" von 1994 bis 1997 seine Stimme.

Der Amerikaner verstarb am Mittwoch in seinem Haus in Sherman Oaks im US-Bundesstaat Kalifornien, wie das US-Magazin Variety berichtet. Zur Todesursache ist bisher nichts bekannt. In seiner fünfzigjährigen Karriere war Joseph nicht nur im Filmgeschäft erfolgreich, sondern auch auf der Theaterbühne. Er spielte in Broadway-Produktionen mit und wurde für den renommierten Tony-Award nominiert. Im Jahr 1968 gab es eine Emmy-Nominierung als bester Nebendarsteller in der Krimiserie "Mannix". Der gebürtige New Yorker sprach außerdem Beiträge für die Wissenschaftssendung "Discover" auf dem amerikanischen Disney Channel ein.

Der Filmstar hinterlässt seine Ehefrau Jill, mit der er 53 Jahre lang verheiratet war, und sieben Söhne und acht Enkelkinder. Joseph studierte an der Columbia Universität in New York Schauspiel.

Action Press / United Archives GmbH Joseph Campanella in "Days Of Our Lives"

Action Press / Everett Collection Joseph Campanella in einer Rolle

Action Press / United Archives GmbH Joseph Campanella mit Barbara Stanwyck im Jahr 1985 am Set von "The Colbys"

